Borgonovo, discarica con auto usate e materiali chimici pericolosi

Intensa attività nel settore della gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccati sul suolo e tutela delle matrici ambientali condotta dalla Stazione Carabinieri Forestale di Pianello. I militari hanno rinvenuto in un’area degradata, con fabbricati in parte crollati e inagibili, nel Comune di Borgonovo Val Tidone, un deposito di un ingente quantitativo di rifiuti tra cui: autoveicoli fuori uso e parti di essi prodotte dalla loro demolizione; pneumatici fuori uso; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro componenti; macerie e rifiuti vari prodotti da attività edile; rifiuti urbani ingombranti. Presenti anche rifiuti agrochimici pericolosi costituenti un potenziale rischio di inquinamento per il suolo ed il sottosuolo poiché non custoditi opportunamente e contenuti in imballaggi in parte rotti, consumati e bagnati, esposti agli agenti atmosferici e in parte abbandonati su terreno nudo. Gli stessi, con la collaborazione di personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Piacenza, intervenuto sul posto, sono stati individuati e censiti per qualità e quantità in oltre 2 quintali tra diserbanti, insetticidi ed antiparassitari, per la quasi totalità revocati all’uso dal Ministero della Salute. Al termine degli accertamenti, svolti con il supporto del personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Piacenza, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria due cittadini italiani, rispettivamente utilizzatore e comproprietario dell’area, per i reati in concorso di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed abbandono/deposito incontrollato di rifiuti. I rifiuti agrochimici sono stati messi in sicurezza in luogo chiuso e custodito. Tutti i rifiuti sono stati sequestrati.

Dal Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza “si sottolinea la puntuale attività svolta dalle stazioni Carabinieri Forestali nel Piacentino unitamente al rilievo che, tutti gli accertamenti, sono stati conseguenza di un attento controllo del territorio.