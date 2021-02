Al Palacastello il nuovo centro vaccinale. Baldino: “La settimana scorsa nessun positivo nelle Cra”

A Castel San Giovanni ha aperto il centro vaccinale dove si calcola che a regime potranno ricevere il siero anti covid fino a 800 persone. Il centro si trova nel Palacastello, in ingresso alla città dietro al centro commerciale Coop ed è servito da un ampio parcheggio. “Un luogo perfetto per lo scopo a cui è destinato” ha detto il direttore generale Ausl Luca Baldino nell’inaugurare il centro vaccinale che è a servizio di tutta la vallata. Tra i presenti anche il prefetto Daniela Lupo che ha invitato tutti a “tenere un comportamento rispettoso” e a sensibilizzare quanto più possibile le persone a vaccinarsi. Durante l’inaugurazione del nuovo centro, Baldino ne ha approfittato per dare una notizia: “la settimana scorsa – ha detto – nessun ospite delle Cra e nessun operatore sono risultati positivi”. Significa che, incrociando le dita, ad oggi le case protette del piacentino sono tutte covid free.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà