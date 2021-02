Cade da cavallo e batte la testa: 34enne ferita. A Parma in elisoccorso

Una donna di 34 anni è rimasta ferita questo pomeriggio, martedì 23 febbraio, in un maneggio in località Croara Vecchia (Gazzola). La dinamica dell’episodio non è ancora chiara, anche se pare che la donna sia stata disarcionata dal cavallo sul quale stava montando, cadendo a terra e battendo il capo. Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi, con l’eliambulanza giunta da Parma che ha trasportato la giovane all’ospedale della città ducale. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono serie.

Sul posto, oltre all’elicottero, anche un’autoinfermieristica del 118 e un mezzo della Pubblica Assistenza Sant’Agata.