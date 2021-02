Covid, kit di prevenzione distribuiti agli over 65 in Val Nure e Val Chero

Sono in distribuzione in questi giorni per iniziativa dell’Unione Valnure Valchero, grazie alla collaborazione tra i Comuni e le aziende del territorio, dei kit di prevenzione al Covid-19 agli over 65 e famiglie in difficoltà dei comuni di Podenzano, Vigolzone, Carpaneto e Gropparello.

Diverse aziende dei Comuni di Carpaneto, Gropparello Podenzano e Vigolzone hanno infatti voluto contribuire alla prevenzione del Covid-19 mettendo a disposizione delle famiglie un kit composto da mascherine chirurgiche, gel disinfettante mani e altro necessario alla prevenzione secondo le indicazioni fornite dal sindaco di ogni Comune.

Anche i Comuni hanno contribuito mettendo a disposizione risorse proprie. Destinatari dei kit sono in particolare gli over 65, chi ha patologia o disabilità e famiglie che versano in difficoltà economiche segnalate dai Servizi sociali.

I kit sono distribuiti dai volontari del gruppo Vega di Protezione civile. A Vigolzone e Gropparello sono già stati consegnati. Nei comuni di Podenzano e Carpaneto la distribuzione avverrà nei prossimi giorni.