Lo fermano mentre sale su un’auto rubata: 62enne denunciato

Sabato mattina una donna si è vista rubare la sua auto parcheggiata a Riglio di Bettola e ha subito chiamato il 112. Poco dopo i carabinieri di Bettola hanno trovato il veicolo rubato parcheggiato a Ponte dell’Olio e si sono appostati nei dintorni per scoprire chi si presentava a riprenderlo. E’ arrivato un sessantaduenne di Piacenza che, avvicinato dai carabinieri, si è giustificato dicendo: “Un uomo mi ha dato un passaggio da Bettola a Ponte dell’Olio e mi sono dimenticato il cappellino su quest’auto che mi ha portato fin qui, volevo solo riprenderlo”. Non è stato creduto e, condotto in caserma, i carabinieri gli hanno contestato anche il fatto che sulla Panda vi erano una motosega a motore, una zappa, sedici bottiglie di vino e un’ascia che non erano della proprietaria del veicolo. L’uomo non ha saputo fornire giustificazione e alla fine è stato denunciato per ricettazione.

