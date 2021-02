Ponte Lenzino, i lavori non sono ripartiti. I sindaci: “Almeno ascoltateci per il definitivo”

Delusione in montagna

Il cantiere di ponte Lenzino è fermo, esattamente come nei giorni scorsi. L’avvio della nuova settimana doveva segnare la ripartenza dell’attività ma non è andata così e, ad ogni ora, crescono danni e sconforto.

Lo hanno constatato anche tutti i sindaci dell’Alta Val Trebbia che ieri si sono ritrovati per il sopralluogo al cantiere del ponte provvisorio a Rovaiola, dove è spuntata anche una troupe con Luca Galtieri di Striscia La Notizia, attirata dai servizi di Libertà degli ultimi giorni e dagli Sos dei cittadini.

Per andare a Piacenza servono due ore. Il disagio per i 1.300 residenti prosegue. Secondo i sindaci era meglio partire subito con la realizzazione del ponte definitivo, quello nuovo, quello teoricamente per sempre.

