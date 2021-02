Scontro all’incrocio tra via Bottarone e via Bandiera: due feriti

Grave incidente intorno alle 14.00 di martedì 23 febbraio a Castel San Giovanni. Due auto si sono scontrate frontalmente all’incrocio tra via Bottarone e via Fratelli Bandiera, nei pressi del cimitero del paese. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, nel quale sono rimasti feriti i due conducenti. Uno di loro sarebbe in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorritori del 118 di Castello con un’automedica e la polizia locale.

