Pistola a salve nascosta nei pantaloni: giovane denunciato dai carabinieri

Un giovane di 20 anni, nato a Rimini, residente in provincia di Massa Carrara, con precedenti penali, è stato fermato ieri mattina, 23 febbraio, per un controllo da una pattuglia di Pontenure. Il ragazzo è stato denunciato perché trovato in possesso di una pistola a salve, calibro 9, priva del tappo rosso, con caricatore vuoto inserito.Il 20enne è segnalato inoltre quale assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di una modica quantità di marijuana che nascondeva nella tasca destra dei pantaloni. Il giovane viaggiava a bordo, quale passeggero, di un’auto condotta da un operaio di 22 anni, domiciliato a Roveleto di Cadeo, con precedenti penali, e nascondeva la pistola nei pantaloni.

I due giovani sono stati fermati intorno alle 9 di ieri mattina lungo la provinciale che porta a Cortemaggiore, all’altezza della frazione di Muradello, durante un servizio di controllo e sono apparsi subito agitati. Particolare che ha spinto i militari di Pontenure ad approfondire la verifica consentendo di sequestrare la finta pistola, oltre ad un grinder ed una sigaretta artigianale con tabacco e residui di marijuana. Il giovane, quindi, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura competente quale assuntore di sostanze stupefacenti.