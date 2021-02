Rivergaro, pronto un piano di sistemazione della strada a Rallio

Cede la strada a Rallio di Rivergaro, ma il Comune ha pronto un piano da 60mila euro per rimetterla in sesto: la giunta ha approvato il progetto per il rifacimento di un tratto della strada comunale che da diverso tempo presenta evidenti segni di deterioramento. Sarà finanziato per 20mila euro dalla protezione civile della Regione.

L’intervento riguarda una porzione di strada, lunga circa 50 metri, che si trova all’ingresso del paese sulla strada comunale di Montechiaro, di collegamento alla località di Coni. Qui, metà della sede stradale – la parte sinistra, per chi sale verso Rallio – è sprofondata lateralmente in direzione della scarpata, creando un dislivello pericoloso.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA