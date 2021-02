Ancora vandali alla sede degli Alpini, imbrattata la porta tricolore

Un’irruzione contro la sede del Gruppo Alpini di Piacenza all’Arena Daturi: questa l’amara sorpresa alla quale un gruppo di penne nere si è trovato di fronte nella mattina di mercoledì 24 febbraio. Negli ultimi due mesi è già la seconda volta che la “casa” degli alpini di Piacenza viene presa di mira da ignoti. Se prima di Natale era stato forzato lo sgabuzzino probabilmente per cercare un ricovero per la notte, in questa occasione sono stati imbrattati i muri della sede con delle scritte. A essere sporcate sono state la finta porta dipinta di Tricolore e altre pareti: parolacce e sigle poco comprensibili.

