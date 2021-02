Black out in via Roma e via Alberoni. Il Comune: “Verifiche sull’impianto”

Alle sei e mezza di ieri sera, 24 febbraio, sembrava notte fonda in via Roma, via Alberoni e zone limitrofe. L’illuminazione delle due strade si è spenta o forse non si è mai accesa. Fatto sta che chi si sia trovato a camminare in quella fetta di città ha dovuto procedere a tentoni. Le uniche luci accese erano quelle di alcuni negozi.

Il disagio è stato percepito da abitanti e negozianti: in via Roma infatti certe zone sono rimaste completamente al buio, rendendo di fatto quasi impossibile camminare senza ricorrere alla luce debole dello schermo dei cellulari o ai fari delle macchine che, vista l’ora, hanno continuato a transitare.

Da parte sua il Comune, interpellato al riguardo , ha fatto sapere che “il gestore del servizio di pubblica illuminazione è immediatamente intervenuto e sta svolgendo le verifiche sull’impianto che, in zona, è tutto aereo e viaggia lungo le mura delle abitazioni”. “Si stanno approntando – conclude il Comune – tutti gli interventi necessari per la risoluzione del problema”.