Camion in fiamme sulla A1: incendio domato, traffico rallentato VIDEO

Camion in fiamme questo pomeriggio, 25 febbraio, poco dopo le 17.00 lungo l’autostrada A1 nei pressi di Piacenza Sud in direzione Milano (all’altezza del chilometro 62). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il traffico ha subito rallentamenti. Autostrade per l’Italia consiglia, per i veicoli provenienti da Bologna, di uscire a Fiorenzuola.

