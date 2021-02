Crollo del fatturato fino al 100%. Bisagni: “Alcuni non riapriranno più”

La pandemia e tutte le limitazioni che ha comportato negli ultimi 12 mesi ha avuto una pesante ripercussione sugli agriturismi. Una situazione critica anche nel Piacentino, dove le circa 130 aziende agrituristiche hanno chiuso il 2020 con una contrazione media di fatturato del 50% per quanto riguarda quelle di pianura e di oltre il 90% per quelle di collina e montagna. In alcuni casi fino al 100%.

“Una situazione drammatica – spiega Gianpietro Bisagni, presidente di Agriturist Piacenza e Agriturist Emilia-Romagna -. Le aziende che hanno potuto lavorare con il delivery e l’asporto, e con i pernottamenti di lavoro, come quelle vicine ai grossi centri urbani, sono riuscite a lavorare mediamente la metà dell’anno precedente – prosegue Bisagni -, ma quelle di montagna sono quelle che hanno sofferto di più e alcune di queste imprese non riapriranno”.