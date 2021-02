Giovane scippata della borsetta in via Genocchi. Indaga la polizia

Erano circa le 20 di martedì 24 febbraio quando una piacentina 25enne camminava in via Genocchi a Piacenza ed è stata scippata della borsetta. Un ragazzo giovane si è avvicinato e l’ha strattonata facendola cadere a terra. La ragazza è riuscita ad alzarsi e a inseguire lo sconosciuto fino a via della Ferma dove ne ha perse le tracce. Del caso si sta occupando la polizia. Nella borsetta c’erano documenti e circa 100 euro.

