Lotteria degli scontrini: “In cartoleria 24 ricevute da un euro”

Anche a Piacenza ecco i primi “furbetti” della lotteria degli scontrini, l’iniziativa messa in campo dal governo nazionale per favorire la ripresa dei consumi. In buona sostanza, si tratta di un concorso a premi gratuito che mette in palio migliaia di euro per premiare consumatori e venditori per ogni acquisto pari o superiore a un euro effettuato con pagamento elettronico, tramite i codici lotteria abbinati agli scontrini. Ben presto, però, qualcuno si è ingegnato per trovare l’inganno e accumulare quante più transazioni possibili: “Pur essendomi adeguato alla lotteria degli scontrini – racconta Roberto Chitti, titolare di una cartoleria in via Cavour – stamattina ho ricevuto la seguente richiesta: l’emissione di 24 scontrini da un euro, con relativo pagamento elettronico di un euro per ogni scontrino. La pazienza raggiunge un limite e ho categoricamente rifiutato. Pretendo che i clienti si comportino con un minimo di serietà, soprattutto in questo periodo”.

