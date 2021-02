Ponte di Travo in cattiva salute: interventi necessari per metterlo in sicurezza

Dopo sette giorni di chiusura per una serie di verifiche tecniche predisposte dalla Provincia di Piacenza, i primi sommari esiti delle perizie effettuate sul ponte di Travo non sono rassicuranti: probabilmente si dovrà intervenire già quest’anno per consolidare i piloni. Le indagini sul ponte che collega il capoluogo alla Statale 45 non sono ancora terminate e proseguiranno anche la prossima settimana, al di sotto della sede stradale, in corrispondenza delle arcate e dei piloni. Ma i primi dati sono già arrivati al servizio viabilità della Provincia. “Oggi non è in buona salute, così come molti altri ponti” – spiega il dirigente della provincia Davide Marenghi.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI