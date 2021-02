Rissa davanti alla stazione, spunta una catena: tre feriti all’ospedale, intervengono i carabinieri

Sono ancora da definire i contorni della violenta rissa scoppiata questo pomeriggio, 25 febbraio, davanti alla stazione di Fiorenzuola. Intorno alle 15.00, in Largo Marconi, un gruppo di sei persone di nazionalità straniera dopo un alterco è passato dalle parole ai fatti: stando a una prima ricostruzione sarebbe spuntata anche una catena. Tre uomini sono finiti in ospedale a Piacenza, altri tre individui sono stati invece fermati dai carabinieri di Fiorenzuola, prontamente giunti sul posto con diverse pattuglie. I militari in queste ore stanno ricostruendo l’accaduto.

