Vaccini, si viaggia alla media di 700 persone al giorno: servirà un anno per coprire tutti i piacentini

La velocità di crociera degli ultimi giorni concede un pizzico di ottimismo in più: con una media di 700 vaccinazioni al giorno, frutto dell’accelerazione impressa solo da lunedì, ci vorrà un anno perché l’intera popolazione piacentina sia coperta. Per l’esattezza 378 giorni, a patto di non incappare in ulteriori ostacoli. Non certo il massimo se si considerano le aspettative della vigilia.

