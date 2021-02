Covid, a Bobbio è tempo di graduale ritorno in classe per gli studenti

E’ iniziato oggi il rientro graduale degli studenti della scuola primaria di Bobbio, dopo la chiusura decisa il 22 febbraio causa contagi. Oggi ingresso previsto in classe per la terza, lunedì toccherà alla quinta elementare, e poi alle altre sezioni, a scaglioni, sulla base della fine delle quarantene stabilite dall’Ausl. Discorso diverso invece per l’asilo, che tira oggi un generale sospiro di sollievo, considerato che rientreranno tutti i bimbi a scuola, tranne una sola sezione. “Dopo i contagi dei giorni scorsi sono scattati i controlli tra studenti, operatori, personale scolastico e insegnanti”, spiega il preside Luigi Garioni. «Tutti gli ultimi tamponi hanno dato per fortuna esito negativo, noi ci stiamo attenendo e ci atteniamo ai protocolli dell’Ausl

Il Comune di Bobbio ha anche disposto un intervento di sanificazione tramite ozono e ipoclorito di sodio allo 0,1 per cento, effettuato in questi giorni di chiusura in tutta la struttura della scuola materna e delle elementari (aule, servizi igienici, palestra e mensa), su una superficie di oltre 2400 metri.

IL SERVIZIO COMPLETO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’ IN EDICOLA