Perde il controllo e cade in tangenziale: motociclista in condizioni serie

Ha rimediato serie ferite il motociclista caduto questo pomeriggio, 26 febbraio, poco dopo le 15.00 in tangenziale sud (nei pressi della Farnesiana) a Piacenza. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma stando a una prima ricostruzione pare che il centauro abbia fatto tutto da solo, sbandando e finendo a terra. L’elisoccorso, intervenuto assieme ai sanitari del 118, lo ha trasportato all’ospedale di Parma in gravi condizioni. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

