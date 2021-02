“Tre lupi nei campi della pianura tra Roveleto e Chiavenna Landi”

“Ero in auto con i miei figli quando ho visto tre lupi nei campi, vorrei dire ai cittadini di stare attenti”: è la segnalazione arrivata alla nostra redazione da un piacentino che, venerdì 26 febbraio alle 10.30, transitava sulla strada che conduce da Roveleto di Cadeo a Chiavenna Landi, in provincia di Piacenza. Dal finestrino l’uomo ha notato i tre animali correre nei campi e li ha filmati con il cellulare.

Dal video, sottoposto anche all’attenzione di esperti, non è possibile capire se effettivamente si tratta di lupi ma l’invito a prestare attenzione resta valido.

