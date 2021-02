Dopo vent’anni arriva un vigile a Ottone: Nicoletta De Cristofaro in servizio per sei mesi

Domani entra in servizio per la prima volta dopo vent’anni di assenza a Ottone un vigile, precisamente una vigilessa. Una novità per il paese, che potrà ora contare per sei mesi sull’agente di polizia locale Nicoletta De Cristofaro, in attesa che possano riprendere le selezioni del concorso pubblico indetto dal Comune per trovare un vigile a tempo indeterminato – 45 i candidati da tutta Italia, anche dall’Alta Valtrebbia – e sospeso come tutti gli altri concorsi in Italia causa emergenza sanitaria.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’