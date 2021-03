Fu maestro di scuola guida per migliaia di piacentini, addio a Giorgio Veneziani

E’ stato maestro di guida ai piacentini degli anni del boom economico, ai ragazzi degli anni ottanta e alle ultime generazioni di nostri concittadini passando per migliaia di extracomunitari. E’ improvvisamente mancato il maestro di scuola guida Giorgio Veneziani, con lui hanno preso la patente miglia e miglia di piacentini. Da circa mezzo secolo in attivita con varie autoscuole: la Dante, la Giardino e la Farnesiana aveva incominciato con le mitiche Seicento per arrivare alle auto dei giorni nostri. Il Covid lo ha portato via improvvisamente ai suoi cari. Lascia la moglie Marisa e i figli Paola e Marco. Racconta di lui il Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi:[/caption]

