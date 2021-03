“Via Marconi come una autostrada”. La denuncia dei commercianti di Borgonovo

“Questa è una strada di servizio ma gli automobilisti sfrecciano come se fossero in autostrada”. È la denuncia dei commercianti di Borgonovo le cui attività si affacciano lungo controviale Marconi, dove sabato scorso tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro e una donna ha rischiato di essere falciata. “Sfrecciano peggio che sulla provinciale lamentano commercianti e residenti – e pensare che qui ci sono anche bambini. Serve più segnaletica e magari una zona a trenta all’ora”.

