Abbandono scolastico, al Volta di Castel San Giovanni corsi online con le psicologhe

Il Polo superiore Volta previene le difficoltà di apprendimento e l’abbandono scolastico, il cui fenomeno rischia di aggravarsi anche a causa della pandemia che impone una sempre maggiore distanza tra studenti e docenti. Lo fa organizzando due corsi rivolti non agli studenti ma agli insegnanti che avranno la possibilità di confrontarsi con una psicologa e psicoterapeuta per studiare strategie per contrastare il fenomeno del ritiro dai banchi di scuola (i cui numeri peraltro al momento sono ancora molto bassi al Polo Volta).

“Siamo molto attenti a intercettare i primi segnali – dicono dalla scuola -. Facciamo intervenire la psicologa, l’educatore di corridoio, convochiamo le famiglie. Questo paga”.

