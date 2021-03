Diabete sotto la lente questa sera a “Vivere in salute” con Fabio Fornari su Telelibertà

Torna una nuova puntata della trasmissione “Vivere in salute. I giovedì della medicina” ideata e condotta dal gastroenterologo Fabio Fornari. Stasera, giovedì, alle 20.15 su Telelibertà è infatti in programma un nuovo appuntamento che vedrà Fornari confrontarsi con Donatella Zavaroni, per tanti anni direttrice del Servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Piacenza.

Sotto i riflettori finirà una patologia molto diffusa, il diabete: “Si stima che esistano oggi nel mondo 463 milioni di diabetici – spiega Fornari – la frequenza di tale malattia è destinata ad aumentare progressivamente nei prossimi 25 anni con un numero quasi raddoppiato nel 2045 soprattutto per il vertiginoso aumento di sovrappeso e obesità. Il diabete è una malattia cronica che si manifesta quando il nostro organismo non produce o non è in grado di utilizzare efficacemente un ormone sintetizzato dal pancreas che regola il metabolismo glucidico: l’insulina”.

La trasmissione analizzerà in particolare due sottotipi di diabete: il tipo 1, più raro e tipico dei giovani che richiede sempre la somministrazione di insulina, e il tipo 2, molto più frequente che esordisce in modo subdolo di solito dopo i 40 anni generalmente in persone in sovrappeso.

