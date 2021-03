Le origini del borgo di Vigoleno stasera alle 21 a Quarta Dimensione

A quando risalgono le prime e più antiche origini del Borgo di Vigoleno, gioiello del Medioevo piacentino? E’ vero che la grande torre del mastio sorse in epoca longobarda a presidio delle strade dirette alle saline di Salsomaggiore? Per quale motivo gli Scotti commissionarono il pregevole ciclo di affreschi quattrocenteschi che si ammira ancora oggi nell’abside della pieve di S. Giorgio? E’ vero che nella seconda metà del Trecento il borgo fu conquistato dalle truppe ghibelline con un astuto stratagemma? A quando risale la costruzione della pieve di S. Giorgio? Perché Gabriele D’Annunzio fu ospite a Vigoleno negli anni successivi alla Grande Guerra?

Queste domande, insieme a molte altre, troveranno risposta questa sera alle ore 21,00 su Telelibertà, nel corso di una nuova puntata di “Quarta Dimensione”. Il programma, condotto dall’arch. Manrico Bissi, accompagnerà il pubblico alla scoperta del pregevole borgo fortificato di Vigoleno, dove il tempo sembra essersi fermato ai secoli XIII e XIV. Le prime notizie certe sul borgo risalgono alla metà del secolo XII, ma gli storici sembrano concordi nel ritenere che l’insediamento sia sorto in epoca longobarda, come suggerito anche dalla dedica della pieve a S. Giorgio. Ancora oggi, si entra nel borgo varcando la cerchia delle mura, intatte, realizzate dagli Scotti che costruirono anche il castello, di cui furono signori per quattro secoli, fino al 1908.