Ponte dell’Olio, aggiudicati i lavori per il palazzetto dello sport

Sono stati aggiudicati in questi giorni i lavori per il completamento del palazzetto dello sport di Ponte dell’Olio che si trova in via Boggiani, un intervento atteso da diversi anni.

Il contributo derivante dal bando “Sport e Periferie” 2018 del Ministero dello Sport e il cofinanziamento del Comune permetteranno così di portare a compimento il primo piano della struttura, rimasto a rustico, di realizzare le tribune e di completare la parte impiantistica. Il costo dell’intervento è di 300mila euro.

“L’amministrazione comunale – informa il sindaco Alessandro Chiesa – aveva come obiettivo programmatico il completamento funzionale e strutturale del palazzetto dello sport, una questione che si trascina da oltre dieci anni. Appena insediati abbiamo rilevato il finanziamento di 225mila euro ottenuto su un progetto presentato dalla precedente amministrazione nel 2018 attraverso il bando “Sport e Periferie” e abbiamo provveduto a ricercare il cofinanziamento di 75mila euro trovandolo tra le pieghe del bilancio senza compromettere gli altri investimenti, fino alla gara appalto che si è conclusa ed ora sono stati aggiudicati i lavori”.

L’intervento consisterà, riferisce l’assessora comunale ai lavori pubblici, Daria Mizzi, nel completamento del primo piano del palazzetto con tre sale per diverse attività sportive, incrementando così i possibili utilizzi come da scopo del bando, cioè quello di incrementare gli sport praticabili all’interno dell’area sportiva. E’ previsto poi il completamento degli spogliatoi destinati al calcio che erano stati lasciati al rustico; saranno così messi a disposizione della società che gestisce il campo in sintetico del centro sportivo. Il progetto prevede inoltre la realizzazione degli spalti al piano terra e la sistemazione di un’area esterna destinata ai percorsi di mountain bike. La parte impiantistica (dal riscaldamento al ricircolo dell’aria) sarà quella più corposa.

Parallelamente ai lavori l’amministrazione sta procedendo con gli ultimi passaggi per avviare la gara di concessione del palazzetto.