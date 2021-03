Non ha riportato conseguenze la donna, una 60enne d Rezzano, rimasta coinvolta in un incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 5 marzo a Carpaneto. La sua auto si è ribaltata in una via del paese, rimanendo bloccata su una fiancata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.