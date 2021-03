Smog, a Castel San Giovanni stop ai veicoli più inquinanti. I dettagli

Stop ai veicoli più inquinanti. Fino al 30 di aprile dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì i veicoli euro 0 e euro 1, sono banditi da tutto il centro abitato di Castel San Giovanni. Castello rientra infatti nella cerchia dei 29 comuni piacentini in cui vengono applicate misure regionali straordinarie per limitare l’inquinamento atmosferico.

Un provvedimento buono sulla carta, quello delle auto, ma che pare di difficile applicazione pratica visto l’elenco lunghissimo di deroghe concesse. In ogni caso sono previste multe fino a 500 euro. Tra le limitazioni previste vi è anche il divieto di usare nelle abitazioni private stufe a legna con una classificazione inferiore alle 3 stelle, a patto che vi sia un impianto di riscaldamento alternativo (vedi i caloriferi). In casa non si può tenere una temperature superiore a 19 gradi e 17 negli edifici industriali e artigianali. Il testo intero del provvedimento è visionabile sul sito internet del Comune.