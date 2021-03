Basket Serie B, alle 21.00 il derby tra Bakery e Fiorenzuola

06

Bakery Piacenza e Basket Fiorenzuola si affronteranno questa sera alle 21.00 in un derby che sarà anche ultimo impegno del Girone B2 di Serie B. Al palazzetto di Largo Anguissola a Piacenza, la capolista se la vedrà con una squadra affamata di punti.

Mentre i ragazzi di Campanella sono reduci dalla vittoria contro Olginate, la “banda Galetti” (al momento all’ultimo posto a qiuota 8 punti assieme a Piadena) è uscita sconfitta nel precedente turno dal match con Pavia. Umori diversi, dunque, anche se le due squadre sono accomunate dalla volontà di raccogliere un successo.

La corazzata biancorossa, invece, guida la classifica a quota 22 punti con 11 vittorie in 13 partite; Birindelli e compagni sono reduci dalla vittoria per 75-77 in casa di Olginate, che l’ha catapultata anche alla qualificazione matematica in Coppa Italia.

Con ben 5 giocatori in doppia cifra di media in stagione, la Bakery si presenta all’appuntamento con i favori del pronostico, con 78,1 punti di media realizzati in stagione. All’andata fu 69-78 per i biancorossi al PalaMagni, in una gara combattuta dove fu la tripla proprio di Vico al 37′ a far pendere l’ago della bilancia in favore della Bakery (51-54 il punteggio al 30′).

Fiorenzuola vuole tuttavia fortemente far valere tutto il proprio potenziale, che l’ha portata ad ottenere vittorie importanti contro Vigevano e Varese tra le altre.

Il basket impostato da coach Galetti vede i Bees realizzare ben 78,5 punti di media in stagione (qualche decimo in più addirittura della capolista), sviluppando tanti possessi offensivi e con Livelli, Maggiotto, Galli e Timperi in doppia cifra di media.

La buona notizia di questa settimana vede Brighi essere tornato in palestra allacciandosi le scarpe per iniziare il suo recupero dall’infortunio muscolare patito ormai un mese fa.