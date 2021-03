Festa della Donna, Sgorbati: “Disparità accentuate dalla pandemia”. Le iniziative

Sebbene le restrizioni in atto per l’emergenza sanitaria non consentano manifestazioni ed eventi in presenza, non mancheranno le iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale della Donna dell’8 marzo.

L’assessore alle Pari Opportunità Federica Sgorbati sottolinea come questa ricorrenza sia “più che mai importante, quest’anno, non solo per ribadire il valore imprescindibile del rispetto dei diritti e del rifiuto di ogni forma di abuso, ma anche per riflettere sulle disparità che la pandemia ha accentuato in questi mesi, gravando soprattutto sulle donne in termini sociali e occupazionali. Ed è al tempo stesso il momento in cui dire grazie a tutte le lavoratrici che, anche nelle fasi più critiche dell’emergenza, hanno garantito con impegno la continuità di servizi essenziali”.

Sul sito del Comune di Piacenza si può consultare il calendario completo degli appuntamenti in programma.

IL CALENDARIO EVENTI