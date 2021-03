Largo Brigata Piacenza, 42 nuovi posti auto per il centro storico

Nuovi spazi di sosta in centro storico, gratuiti, a disposizione dei piacentini. Il Comune di Piacenza ha infatti reso disponibili 42 stalli in Largo Brigata Piacenza, l’area sul lato di Palazzo Farnese che collega Piazza Cittadella all’ingresso del campo Daturi nei pressi delle nuove palestre realizzate dalla Provincia, fino ad ora in uso ai militari.

“Al termine della concessione d’uso, abbiamo voluto rendere disponibile alla cittadinanza quest’area, realizzandovi subito nuovi posti auto gratuiti – sottolinea il sindaco Patrizia Barbieri, insieme agli assessori Mancioppi, Tassi e Opizzi che si sono occupati dell’intervento ognuno per propria competenza – in modo da dare una risposta immediata alla richiesta di parcheggi nella parte nord del centro storico, a poche centinaia di metri da Piazza Cavalli, agevolando così anche l’accesso agli esercizi commerciali, agli uffici e agli studi professionali della zona. Nelle prossime settimane si continuerà a lavorare per individuare sempre su Largo Brigata Piacenza ulteriori posti auto gratuiti”.

“Nell’ambito del trasferimento dell’area dell’ex Laboratorio Pontieri dal Ministero della Difesa per tramite dell’Agenzia del Demanio – ricorda il Sindaco Patrizia Barbieri – venne ceduto al Comune anche questo tratto di strada, concesso in uso in questi anni all’autorità militare, nell’ottica di una positiva interlocuzione e collaborazione. Ora, con questa soluzione, non solo rispondiamo, come detto, nell’immediato all’esigenza di parcheggi nella zona, ma realizziamo un ulteriore tassello del piano complessivo di rigenerazione funzionale dell’intero comparto che, dopo la costruzione delle due nuove palestre per le scuole ad opera della Provincia, proseguirà con la riqualificazione dell’ex Laboratorio Pontieri, dove è nostro obiettivo realizzare un moderno e sostenibile campus scolastico e una cittadella della cultura nel Padiglione Palmanova”.

Nei posti auto ad ora individuati su Largo Brigata Piacenza, la sosta è regolamentata con disco orario per la durata massima di 90 minuti, nei giorni feriali, dalle 9.00 alle 19.00. Al di fuori dei suddetti stalli vige il divieto di sosta con rimozione forzata. L’ingresso in tale area è permesso da Piazza Cittadella, mentre è istituito il divieto di circolazione, e di sosta, nel tratto di stradello che costeggia Palazzo Farnese sul lato del campo Daturi, fino all’intersezione con Viale Risorgimento.