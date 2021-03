A Perino “Edo acconciature” chiude dopo 24 anni. “Decisione sofferta”

Edoardo Ferrari aveva aperto il negozio “Edo Acconciature” a Due Bandiere, in comune di Travo ma a pochi metri da Perino, nel 1997. Nel corso degli anni ha raddoppiato aprendo un altro negozio a Piacenza. Con un diploma di Maestro d’Arte al Camp, Ferrari è stato anche parrucchiere del festival di Sanremo. “Chiudo il negozio di Perino ma è la decisione più difficile della mia vita. Non riesco a gestire più l’attività a Due Bandiere, ho dovuto prendere una decisione e concentrare le mie energie su un progetto unico in città”.

