Al via il restyling delle aree gioco comunali: bando da oltre un milione di euro

Ci sono buone notizie per i bimbi piacentini. Sta infatti per salpare l’attesa e consistente opera di restyling delle aree gioco comunali annunciata sul finire dell’anno scorso dall’amministrazione comunale e finanziata con una delle ultime variazioni di bilancio del 2020. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato il bando da oltre un milione di euro (934mila euro iva esclusa). Termine per la presentazione delle offerte fissato il 9 aprile (apertura buste il 12).

L’impresa che si aggiudicherà i lavori – con l’offerta economicamente più vantaggiosa – dovrà spaziare su due versanti, l’acquisto di nuove attrezzature ludiche e la riparazione di quelle esistenti, ammalorate o danneggiate.

