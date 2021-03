Caduta rovinosa per un ciclista, trasportato a Parma in elicottero

Grande paura oggi, domenica 7 marzo, a Borgonovo. Lungo la via Arcelli, un ciclista in sella ad una mountain bike è stato protagonista di una rovinosa caduta che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 di Castel San Giovanni, ma anche l’intervento del servizio di elisoccorso. Molto seri infatti i traumi riportati dall’uomo che, dopo essere stato prelevato dall’ambulanza, è stato raggiunto dai sanitari giunti da Parma e che hanno condotto il ferito all’ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono molto serie, ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà