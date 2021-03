Felpe raffigurati i paesi piacentini: l’idea di due coniugi diventa un brand

E’ capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di incrociare un piacentino nel posto più impensabile. In un bazar di Marrakech per esempio, oppure nel cuore frenetico e pulsante di New York, sulle spiagge dell’Australia ad osservare i surfisti oppure (magari i più avventurosi) addirittura tra le fronde della foresta pluviale. La nostra parlata, del resto, spesso e volentieri tradisce le nostre origini e bastano solo un paio di frasi ascoltate di sottecchi per “smascherare” il piacentino che, come noi, ciondola in qualche angolo di mondo.

Identificare un nostro conterraneo d’ora in poi potrebbe essere ancora più semplice: grazie all’idea di due giovani coniugi piacentini, Mario Caravaggi e Talita Boiardi, i paesi della nostra provincia sono diventati un brand d’abbigliamento.

“Se è vero che portiamo sempre con noi ovunque andiamo il luogo dove siamo nati – spiega Caravaggi – perché non indossarlo direttamente? Da qui nasce il progetto di ‘Paese mio’, un’idea il cui scopo è valorizzare le comunità delle nostre valli e dar voce a quel senso di appartenenza che è fortissimo negli abitanti dei paesi. Assieme a mia moglie e ad un amico, Giacomo Perazzi, abbiamo quindi pensato di personalizzare i vestiti, per ora solo felpe ma a breve produrremo anche t-shirt, con una grafica rappresentativa dei paesi della nostra provincia. Ad oggi contiamo più di 300 pezzi prodotti. I territori per ora rappresentati? Bettola, Ponte dell’Olio, Farini, Ferriere, Bobbio, Rivergaro, Podenzano, Vigolzone e addirittura la frazione di Mortizza!”.

Per personalizzare le felpe questi giovani imprenditori si appoggiano ad un negozio di articoli sportivi, anche se a breve Mario e Talita coroneranno il loro sogno: un’attività tutta loro in piazza Colombo a Bettola.