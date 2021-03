Da Gruppo Terziario Donna mimose alle ragazze ospiti di “Luna stellata”

“Donne per le donne” sempre, che si tratti di un progetto di solidarietà o di un gesto di gentilezza. C’è questo impegno alla base dell’iniziativa del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Piacenza: in occasione della Festa dell’8 marzo Nadia Bragalini (presidente del sodalizio) e Giacomina Zanelli (vicepresidente onorario) nei giorni scorsi hanno visitato l’associazione “Luna stellata” e donato alle ragazze ospiti mazzi di mimosa come segno di speranza e resilienza.

L’appuntamento è stato un importante momento di incontro e confronto tra due realtà impegnate nella promozione, nella tutela e e nella valorizzazione del ruolo femminile in due ambiti, quello economico e quello sociale, dove sono numerosi i traguardi ancora da raggiungere.

Ai responsabili della struttura sono andati gli auguri di un fruttuoso lavoro per il reinserimento sociale e l’emancipazione delle proprie ospiti e la conferma della certezza di trovare in Terziario Donna un punto di riferimento concreto e affidabile per il futuro.