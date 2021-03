Politecnico, tornano gli “open days”: 180 appuntamenti per le future matricole

Il Politecnico di Milano – con sede anche a Piacenza in via Scalabrini – riparte anche quest’anno con gli “open days” online dedicati alle future matricole, non più un solo giorno, ma dal 17 al 27 marzo una ricca offerta di iniziative virtuali, 180 appuntamenti fra conferenze, presentazioni, video e visite web per conoscere l’ateneo, che potranno essere seguite in sicurezza da casa.

Questo il link a cui collegarsi per il programma completo.

Oltre alla presentazione dell’offerta formativa da parte dei presidi, che sottolineeranno affinità e differenze fra i diversi corsi di studio di ingegneria, architettura e design, ampio spazio sarà dato ai servizi offerti dall’ateneo, dalle residenze ai supporti economici, dalle esperienze all’estero allo sport. Le future matricole avranno l’opportunità di “sbirciare” dentro le aule, assistendo alle prime lezioni di alcuni corsi. In chiusura il 27 marzo la premiazione delle Politest Top School, le scuole secondarie superiori i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai test di ammissione per l’anno accademico 2020/21.

Tutte le sessioni sono a iscrizione obbligatoria, per potersi registrare occorre scaricare la app “Open Day PoliMi” e scegliere gli incontri online a cui partecipare.