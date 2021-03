Povertà dilagante da Covid: “In comune sempre più persone in cerca di lavoro”

Cresce giorno dopo giorno la fila di persone che bussano alla porta del municipio di Piacenza chiedendo un aiuto per trovare lavoro. Molto preoccupata l’assessora Federica Sgarbati, con delega ai Servizi sociali, che lancia l’allarme: “C’è una povertà che non immaginavamo. Ai nostri sportelli arrivano istruttori di fitness disposti a far passeggiare gli anziani”. Dal tornitore alla cuoca, tutte le categoria professionali rientrano nella drammatica fotografia della povertà da Covid a Piacenza. “La maggior parte di loro non chiede un aiuto economico o un contributo come avveniva in passato – precisa l’assessore – ora vogliono tutti una mano per trovare un posto di lavoro”.

