Risse e uso di alcolici tra i più giovani, controlli rafforzati nel fine settimana

Nuovo incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

Oltre al rispetto delle normative anti Covid, al centro dell’attenzione sono stati risse e uso di alcolici da parte dei più giovani.

Al riguardo, il prefetto ha invitato i sindaci a valutare l’adozione di ordinanze concernenti il divieto di vendita di alcolici e superalcolici in determinate fasce orarie e zone dei rispettivi territori comunali, sull’esempio di quanto già in vigore a Piacenza, nonché a sensibilizzare i competenti uffici alle verifiche periodiche per i titolari di licenza di esercizi pubblici di vendita e somministrazione di bevande per l’eventuale sospensione o revoca.

È stato pertanto disposto di rafforzare i controlli con specifici servizi antidroga, soprattutto nei fine settimana e nei pressi delle stazioni ferroviarie e delle autolinee.

Il tema del disagio giovanile sarà trattato giovedì 11 marzo nella seduta della Conferenza permanente.

