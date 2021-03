“Val Tidone Lentamente”: 22 escursioni da marzo a dicembre. Il calendario

Ventidue escursioni da marzo a dicembre, attraversando angoli noti e meno noti della Val Tidone, alla scoperta di tratti storici, naturalistici ed enogastronomici. E’ stato svelato il calendario di “Val Tidone Lentamente”, il progetto creato e coordinato dall’Associazione Sentiero del Tidone insieme al team di guide escursionistiche ambientali esperte.

La prima escursione si terrà domenica 28 marzo mentre l’ultima è in programma il 4 dicembre con una ciaspolata tra Pietra Corva e Pan Perduto. Tra queste sono in programma escursioni a piedi e in bicicletta che abbracciano tutta la vallata, lungo tutto il Sentiero del Tidone e non solo: Guado di Sigerico, Rocca d’Olgisio, Diga del Molato, Mulino del Lentino, Via Postumia, Via degli Abati, Zavattarello, Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva, Santa Maria del Monte e molto altro.

Tra le escursioni ci sarà anche la camminata serale in programma il 10 luglio, unico appuntamento organizzato direttamente dall’associazione ‘Sentiero del Tidone’: da Caminata si raggiungerà il coronamento della Diga del Molato per poi rientrare al punto di partenza sotto le stelle.

Le escursioni a piedi sono condotte da guide escursionistiche ambientali: Mirna Filippi, Annalisa Guaraldo (gruppo ‘I Calcaterra’), Laura Ferrari (gruppo ‘I Calcaterra’), Giuseppe Noroni (gruppo ‘I Calcaterra’). Sono previste inoltre alcune escursioni in bicicletta a cura di Massimiliano Bravi e Paolo Solenghi – in questo caso si chiede l’utilizzo di MTB o E-MTB.

Le escursioni si svolgeranno nel rispetto della normativa per il contenimento del Contagio Covid-19: proprio la situazione sanitaria in costante evoluzione potrebbe rendere necessaria la variazione del calendario, che si potrà consultare – aggiornato – sul sito web www.sentierodeltidone.it.

L’ELENCO DELLE ESCURSIONI