Due nuovi attraversamenti pedonali illuminati a Rivergaro. Attesa per il terzo

Sono in funzione da martedì 9 marzo due dei tre nuovi attraversamenti pedonali dotati di segnaletica luminosa posizionati lungo la strada provinciale 28 in prossimità dei cimiteri di Rivergaro e di Pieve Dugliara.

“Gli attraversamenti pedonali maggiormente illuminati – precisa l’amministrazione comunale di Rivergaro – hanno lo scopo di rendere l’attraversamento più visibile dando così una maggior sicurezza ai pedoni che lo utilizzano. Il terzo attraversamento pedonale, che verrà installato a Niviano sulla strada statale 45, è in fase di valutazione da parte di Anas. Auspichiamo una risposta in breve tempo così che la ditta specializzata possa iniziare i lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento”. Proprio i ritardi legati a quest’ultimo attraversamento pedonale saranno discussi lunedì sera nel prossimo consiglio comunale.