Fuoco e danza, attività azzerata da un anno. “Parto per l’estero”

Lavorano con il fuoco mescolando musica, teatro e danza per creare uno spettacolo di grande impatto scenografico e pathos. La pandemia da Covid però ha bloccato tutto, gli eventi sono stati annullati e i matrimoni posticipati. E così l’attività della compagnia piacentina Foco Loco si è completamente azzerata. Da un anno i due soci Flambetta e Tambo sono fermi e hanno cercato in tutti i modi di reinventarsi continuando a creare contenuti sui social e organizzando lezioni on line. “Abbiamo compiuto un anno di quasi totale inattività perché il nostro lavoro si svolgeva con gli “assembramenti” quando ancora questa parola non aveva un connotazione negativa, ma era un momento di gioia in cui noi potevamo regalare emozioni alle tante persone che venivano ad assistere ai nostri spettacoli – spiega Flambetta – in questi 12 mesi abbiamo investito tanto tempo nel tenerci in allenamento e nel creare spettacoli con la speranza di poterli presentare al più presto. Stiamo organizzando nuovi eventi a tema e abbiamo appena concluso la progettazione delle cene con delitto in collaborazione con lo staff di “A tutto tondo”. L’idea è di coinvolgere, quando si potrà, un’altra categoria fortemente penalizzata dall’emergenza sanitaria: i ristoratori”.

La compagnia ha puntato molto sulla visibilità dei social: “Su facebook e instagram abbiamo avuto la possibilità di incrementare la nostra presenza attraverso le dirette. Stanno inoltre spopolando le lezioni di Flambetta di Hula Hoop, un’alternativa al classico Fitness che crea divertimento e gioco”. Tutte attività che non bastano però a ripagare un anno di stop. Flambetta si è così vista costretta a “cambiare aria”. Nei prossimi giorni partirà per vivere un’esperienza all’estero: “Continuerò con le mie lezioni on line, ma ho deciso di accettare un lavoro come receptionist in una catena alberghiera per far fronte a questo periodo di grande crisi”.

STORIA DELLA COMPAGNIA- La compagnia Foco Loco nasce nella pittoresca cornice del borgo medievale di Grazzano Visconti. Foco Loco propone spettacoli a tema ognuno dei quali narra una storia in cui il fuoco, assoluto protagonista, viene raccontato attraverso diversi attrezzi infuocati alternati a momenti di danza e di pathos teatrale. Flambetta muove i suoi primi passi di danza all’età di 4 anni e da allora studia diverse discipline: danza classica, moderno, hip hop, flamenco, danza del ventre e caraibico. La sua formazione artistica continua in Conservatorio. Nel 2001 si diploma in Teoria e Solfeggio e nel 2003 in Pianoforte complementare. Nel 2005 co-fonda la compagnia Foco Loco e porta in scena una lunga serie di spettacoli col fuoco durante rievocazioni storiche ed eventi in tutto il nord Italia. Dal 2012 si avvicina al mondo del circo concentrandosi su alcune discipline e nel 2015 esordisce col suo primo street show: “Rendez- v- hoop”. Grazie alla laurea in economia e marketing e alle diverse esperienze di studio e lavoro all’ estero (Germania, Spagna) ha acquisito le competenze per trasformare la sua passione in una professione. Tambo sin dai suoi primissimi mesi di vita respira la polvere delle assi dei palcoscenici di Piacenza e provincia. Nel ’95 debutta con la compagnia filodrammatica “I Soliti” e nel ’97 inizia un percorso “in strada” che lo porterà dai palloncini sagomati al fuoco passando per i balli caraibici. Nel ’99 entra nella pro loco di Grazzano Visconti come animatore e contribuisce come organizzatore alla realizzazione di eventi e rievocazioni storiche. Nel 2005 co-fonda la compagnia “Foco Loco” con la quale porta in scena i suoi spettacoli.