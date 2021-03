Inferriate divelte a Fornello, da un’abitazione spariscono auto e portafogli

Una banda di ladri si è introdotta la scorsa notte in un’abitazione di Fornello di Ziano. Mentre i padroni di casa dormivano al piano superiore i ladri hanno tranciato le inferriate di una finestra al piano terra. Una volta all’interno hanno fatto razzia dei portafogli e delle chiavi delle auto. Si sono poi diretti nel cortile da dove hanno rubato una Golf GTI di colore bianco quasi nuova. Pare che tutto il piano fosse stato studiato nei minimi dettagli. Prima di lasciare la cucina per spostarsi in cortile i ladri hanno avuto l’accortezza di chiudere la porta di ingresso con le chiavi dal di fuori. In questo modo se qualcuno si fosse svegliato e fosse sceso avrebbe avuto difficoltà ad uscire.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà