Oltre 400 camion d’epoca, a Castelvetro si punta a valorizzare la collezione di Politi

Cristiano Politi è un formidabile collezionista di camion d’epoca, conosciuto in tutt’Italia, con una collezione, conservata nel suo paese di Castelvetro, che conta circa 400 esemplari e non possono che rappresentare un’eccellenza del territorio. L’amministrazione di Castelvetro, con il sindaco Luca Quintavalla, ha approvato in giunta una convenzione con il Cics – Circolo italiano camion storici “Gino Tassi” per la valorizzazione di questa straordinaria collezione. Ora si punta a una “vetrina virtuale”, ma non solo.

“Cercheremo di progettare e richiedere finanziamenti per la realizzazione di uno spazio fisico, un vero museo, da ubicarsi sul nostro territorio – ha spiegato Quintavalla – al fine di garantire la massima visibilità e fruizione turistica nell’ottica della più ampia valorizzazione e promozione”.

