Via Ongina, nuovo manto stradale: “Intervento atteso, strada riqualificata”

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei lavori di ripristino effettuati da Terna, è stata completata la posa dell’asfalto e della segnaletica orizzontale in via Ongina a Piacenza, che ha permesso di riqualificare la strada.

“Avevamo da tempo l’obiettivo di sistemare questa via – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Marco Tassi – perché conoscevamo le problematiche dovute al passaggio anche di traffico pesante su una strada particolarmente dissestata. Con questo intervento si risponde alle principali richieste degli abitanti e si mette in sicurezza la via che si trova nei pressi del cimitero urbano di Piacenza. Nei prossimi giorni è prevista anche la sistemazione della banchina stradale con la posa di ghiaietto”.