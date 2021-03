Il mondo della musica prende la parola stasera a “Nel Mirino” su Telelibertà

Professione musicista. Questa sera, 12 marzo, come ogni venerdì alle ore 21 su Telelibertà la nuova puntata di “Nel Mirino”, il format di attualità condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi, accende i riflettori su un settore messo in ginocchio a causa della pandemia. L’episodio vede ospite e co-conduttrice la giornalista, scrittrice, blogger (nonché musicista) Eleonora Bagarotti, oltre alla presenza di una figura importante nella storia della musica piacentina degli ultimi trent’anni come l’ingegnere del suono Alberto Callegari, fondatore dell’Elfo Studio di Tavernago. Ma il “mirino” sarà giustamente puntato anche e soprattutto sulle nuove generazioni, con Gabriele Schiavi (figlio d’arte, violinista alla Scala e tra i fondatori dell’Orchestra Farnesiana), Francesco Brianzi dei Tempus Fugit (presidente consulta studentesca Conservatorio “Nicolini”), l’organista, compositore e direttore Federico Perotti e la musicista e insegnante Cecilia Pronti dell’orchestra Musicalia.

