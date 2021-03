Furto in via Chiapponi: lo distraggono e gli sfilano un orologio da 25mila euro

Il primo gli ha chiesto informazioni distraendolo, mentre il complice gli ha sfilato un orologio dal valore di 25mila euro.

Furto con destrezza in via Chiapponi a Piacenza, dove nel pomeriggio di martedì 9 marzo due malviventi hanno messo a segno il colpo ai danni di un 57enne piacentino. I due si sono subito allontanati a piedi: l’uomo, dopo essersi accorto che al polso mancava l’orologio prezioso, ha allertato i carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per risalire all’identità della coppia di ladri.