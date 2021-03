Lotto del vaccino sospeso, parlano due insegnanti: “Febbre alta e fiato corto”

Il primo giorno delle vaccinazioni al personale della scuola V. B. era in prima fila: un po’ timorosa come tante sue colleghe, ma contenta. Erano le due del pomeriggio del 2 marzo. Dieci ore più tardi V. B. ha iniziato a sentirsi male: febbre, mal di testa, tosse, fiato corto e dolore forte al braccio nel punto della puntura. Sul suo certificato vaccinale il codice del lotto del vaccino AstraZeneca è ABV2856: esattamente quello per il quale ieri, 11 marzo, l’Agenzia italiana del farmaco ha emesso un divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale.

L’allarme è scattato dopo che in Sicilia un sottoufficiale della Marina e un ispettore della Polizia di Stato sono morti dopo aver fatto il vaccino.

Anche a Piacenza alcune dosi di vaccino appartenenti a questo lotto erano state distribuite e, a quanto sembra, hanno creato non pochi problemi a diverse persone.

“Ho contattato l’Ausl dato che stavo davvero male per segnalare i cosiddetti “eventi avversi” – spiega ancora V. B. – e mi hanno ricontattato dopo due giorni”.

Ma non è la sola: anche l’insegnante Ilaria Molinari infatti, vaccinata con il lotto ABV2856 di AstraZeneca, ha dovuto fare i conti nei giorni scorsi con febbre alta e dolori.

LE INTERVISTE INTEGRALI NELL’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI